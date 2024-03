Pallamano, arriva il ko a Pressano. Carpi a Picco, salvezza difficile

Si fa sempre più complicata l’operazione salvezza per la Pallamano Carpi, che a Lavis fallisce purtroppo lo scontro che poteva significare un passo verso la salvezza con il Pressano (rinato col cambio in panchina di inizio gennaio, 8 punti in 7 gare) e vede gli altoatesini scappare a +3, coi bianconeri che restano sul fondo della Serie A Gold, a -1 da Rubiera. Senza Nocelli, la squadra di Serafini cede 32-26 in una partita che non è mai stata in bilico. Pressano scappa subito sul 4-1, Carpi trova il primo (e unico pari) al 9’ sul 4-4 (3 reti di fila di Damjanovic, Coppola e Carabulea), poi gli altoatesini iniziano a spingere e con un break di 7-1 volano sull’11-5, toccando anche il massimo margine sul +7 fino al 19-13 del riposo. Nella ripresa Carpi piazza subito un parziale di 4-1 (due volte Sortino, Marques Costa, con 9 reti il più ispirato, ed Errico) che sul 20-17 sembra dare un qualche senso alla ripresa, ma è solo un’illusione. Pressano riprende a martellare e con un altro terribile 8-2 riporta il punteggio sul 27-20 al 54’, gestendo bene nel quarto d’ora finale la debole risposta carpigiana. Ora per evitare la retrocessione diretta (l’ultima saluta subito, altre 4 fanno i playout per evitare la seconda discesa) la speranza è nel duello con Rubiera (ieri ko a Fasano) con il derby in terra reggiana del 20 aprile che sarà decisivo. CARPI: Monzani, S. Serafini, Soria 1, Nocelli, Carabulea 5, Cioni, Coppola 1, Sibilio, Quaranta, Damjanovic 5, Errico 2, Marques Costa 9, Sortino 3, Mejri. All. D. Serafini. Le altre: Bozen-Sassari 28-26, Conversano-Merano 34-26, Trieste-Cassano 26-21, Fasano-Rubiera 31-27, Eppan-Albatro 31-29, Brixen-Cingoli 39-31. Classifica: Brixen * 30, Fasano 29, Bozen e Merano 28, Conversano * 27, Cassano 24, Sassari 23, Eppan 15, Cingoli 14, Trieste e Albatro 12, Presano 9, Rubiera 7, Carpi 6. In Serie B tutto facile per la capolista Carpine che asfalta 31-18 il fanalino Sportinsieme (17-9 già a metà gara) e per una notte è da sola al comando, visto che Parma riposa e che Ferrara gioca in posticipo oggi col fanalino Valsamoggia). Per i giallorossi 6 reti e testa di Botti e Tommaso Verri e 5 per Calzolari e Coppola. Sorride anche il Rapid Nonantola che batte Rubiera 29-25 dopo aver virato già sul 19-10 a fine primo tempo. Niente tris di successi però per le modenesi, perché Modena si arrende sul campo del San Lazzaro quarto della classe per 38-14 (18-11 a metà gara).

Davide Setti