Pallamano, Carpi beffato nel finale

E’ una beffa atroce la prima sconfitta del 2023 della Pallamano Carpi in Serie A Gold. I bianconeri si arrendono 32-31 al Palavis di Pressano dopo un finale sul quale la società potrebbe decidere di presentare ricorso per errore tecnico. Sempre costretta a inseguire (15-13 al riposo) la squadra di Serafini aveva trovato il 29-29 a 90 secondi dalla fine, mettendo anche la freccia due volte, sul 30-29 e il 31-30. Poi il pareggio di casa a 5 secondi dalla fine e a tempo già concluso anche l’incredibile 32-31 per il Pressano, segnato però col cronometro sul tabellone già scaduto anche se l’arbitro avrebbe riferito che quello sul suo orologio il tempo non era ancora oltre il 60’. CARPI: Cascone 2, Serafini, Soria 1, Nocelli 8, Carabulea 1, Kasa 8, Coppola 3, Sa. Haj Frej, Se. Haj Frej, Dalolio, Sortino 6, Ceccarini 2. All. Serafini

SERIE A2. Sorride la Pantarei Italia Modena che batte il fanalino Monteprandone 28-23 (13-10 a metà gara) MODENA: Pannone, Spelta, Stallo 3, Martinelli, Bassoli, Pugliese 10, Prandi, Boni 1, Morselli 2, Terrasi 4, Bernardi, Turrini 3, Pollastri 1, Petrillo, Caretti, Zoboli 4. All. Sgarbi.

d.s.