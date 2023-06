Pallamano Carpi, colpo Cioni Selmi Haj Frej al Fasano scudettato

Sono giorni caldi per la Pallamano Carpi, col ds Sandro Usilla che continua il lavoro di costruzione e rinnovamento della rosa che affronterà per il terzo anno di fila la Serie A Gold. E’ infatti pronto un secondo colpo in arrivo per i bianconeri, dopo quello di Errico dal Camerano: si tratta di Jacopo Cioni, talentuosa ala sinistra classe 2004 che si è messo in mostra nel campionato di Serie A appena concluso con il Campus Italia, la squadra "federale" che si allena e gioca a Chieti con i miglio under della penisola. Nato a Pistoia e cresciuto nei toscani dell’Ambra Poggio a Caiano, Cioni ha fatto la trafila nelle varie nazionali giovanili affermandosi quest’anno al primo anno di massima serie con 24 reti. Il suo arrivo va nel senso della linea verde che Carpi ha già varato negli ultimi anni, con tanti 2003, 2004 e 2005 che si sono messi in luca in prima squadra. E uno di questi, il guardiano classe 2005 Selmi Ha Frej, è pronto a spiccare il volo verso i campioni d’Italia: è infatti in via di chiusura la sua cessione a titolo definitivo allo Junior Fasano, fresco vincitore dello scudetto nella finale contro Sassari, che anche nella prossima stagione sarà ai nastri di partenza con i galloni di favorita, affrontando anche le coppe europee. Per Haj Frej il coronamento di un percorso cominciato al Decima, prima del passaggio a Modena e dell’approdo a Carpi, dove rimane il fratello Samah, classe 2003, il cui fresco rinnovo si aggiunge a quello di Jan Jurina, con cui comporrà la coppia di portieri della stagione per i bianconeri.

FONDI. Intanto arriva una clamorosa novità sulla prossima stagione del massimo campionato: Fondi, reduce dalla salvezza ai playout ai danni del Romagna, ha annunciato che non si iscriverà, ripartendo dalla B. al suo posto probabile il ripescaggio di Trieste. Davide Setti