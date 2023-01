Pallamano, Pantarei perde lo scontro diretto Gialloblù staccati di due punti dal Bologna

La Pantarei Modena Italia (Morselli in foto) si arrende nello scontro diretto per il 7° posto di A2 sul campo del Bologna, che così stacca di 2 punti i gialloblù: i rossoblù vincono 28-26 in una gara che ha visto la squadra di coach Sgarbi inseguire per tutto l’incontro, dopo il 18-14 per i felsinei dell’intervallo. I gialloblù erano riusciti ad arrivare fino al -1 col 24-23 del 21’ nella ripresa con un parziale di 5-1 (dal 23-18 del 14’), ma poi i bolognesi hanno riallungato riuscendo a mantenere sempre almeno 2 reti di vantaggio fino al fischio finale. Da segnalare un ottimo Bernardi e gli 8 gol del solito Pugliese, che assieme a Boni e Terrasi ha firmato 22 dei 26 gol totali.

Modena: Spelta, Stallo, Martinelli, Bassoli, Pugliese 8, Prandi, Boni 7, Morselli 2, Terrasi 7, Bernardi 1, Turrini 1, Pollastri, Petrillo, Caretti, Ben Henia, Zoboli. All. Sgarbi.

Serie B. Nella 12esima giornata di andata colpo grosso di Carpi che sbanca 27-26 il campo della capolista Rubiera (agganciata in vetta da Faenza), bene il Rapid Nonantola che vince 31-25 a Castellarano sul campo dello Sportinsieme, arriva il terzo ko di fila per la Carpine, sorpresa in casa 33-38 dal Casalgrande.

Classifica (prime posizioni): Rubiera e Faenza 18, Casalgrande e Marconi 17, Carpine e Carpi 16.

d.s.