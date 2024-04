Pallamano Serie A Gold. Carpi ospita il Merano. Serve un mezzo miracolo Lo sprint finale della Serie A Gold vede Carpi in lotta per evitare la retrocessione diretta. Con solo 3 vittorie in 21 partite, serve un miracolo sportivo. Altri incontri cruciali in programma. Classifica attuale: Brixen in testa con 36 punti.