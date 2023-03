Pallanuoto, la Sea Sub vede la retrocessione

Pallanuoto modenese tra gioie e dolori, in un week end che probabilmente condanna anzitempo la Sea Sub alla retrocessione, dopo la dolorosa sconfitta di Roma: sarebbe un fatto sicuramente storico in negativo per la waterpolo gialloblù, che per la prima volta più di quaranta anni non avrebbe una squadra nei tornei nazionali, e tutto a causa della scellerata decisione di non aprire la Dogali da 50 metri, impedendo di fatto gli allenamenti. In serie C bella partita della Coopernuoto Carpi, che stravince un derby a senso unico, punendo severamente una Onda Blu Formigine troppo nervoso: in Promozione parte bene il Penta Modena, che vince all’esordio contro Sterlino.

I risultati, Serie B, 11^ G.: Vis Nova Roma - Sea Sub Modena 13-10; Osimo - Aragno Rivarolesi 11-13; S.Giorgio GE – Lib. Perugia 6-4; Marina di Carrara - Pol. Delta RM 11-8; Lerici - Rapallo 8-6.

Classifica: Lerici punti 26, Pol. Delta 24, Marina di Carrara ed Aragno Rivarolesi 23, Rapallo 16, Osimo 15, Lib. Perugia 12, S.Giorgio 9, Sea Sub Modena e Vis Nova 3.

Serie C, 7^G.: Bentegodi - RN Trento 14-3; Padova – RN Verona 8-10; Mestrina - Virgiliana MN 16-2; Coopernuoto Carpi – Onda Blu Formigine 19-9; Reggiana – Coop Parma 8-7.

Classifica: Mestrina (*), Reggiana e Bentegodi punti 18, RN Verona 15, Coop Parma (*) 12, Coopernuoto Carpi 9, R.N. Trento 4, Onda Blu Formigine e Virgiliana 3, Padova 2001 1.

Promozione, 1^G.: Riccione – Codigoro 8-7; Sterlino BO – Penta Modena 11-12; riposa: Coop Parma.

Classifica: Riccione e Penta Modena punti 3, Coop Parma (*) Sterlino e Codigoro 0. (*) = una partita in meno.

m.c.