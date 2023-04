Palme di San Marino, tra i modenesi brilla solo Pelloni

La Popolarissima delle Palme a S.Marino di Carpi ha sorriso, per i colori modenesi, solo all’esordiente del 2° anno Marcello Pelloni nell’intensa giornata di ciclismo giovanile organizzata dalla Pol.Sanmarinese.Il finalese Giovanni Aleotti ha invece concluso in gruppo la prima tappa dei Paesi Basch. La giornata dell’hinterland carpigiano ha visto protagonisti oltre 500 atleti.Questi i podi categoria per categoria Esordienti 1° anno:1° Simone Sdruccioli (Cingolani Mc) - 2° Mattia Lotti (Ped.Riminese)- 3° Giulio Vitali (Cingolani),,6° 6° Simone Orlandi (Pol.S.Marinese);Esordienti 2° anno: 1° Marcello Pelloni (Cicl.Maranello)-2° Nicholas Scalorbi(Calderara Bo)- 3° Davide Bolzoni (Mantova);Allievi: 1° Marco Sardone (Parmense)-2° Simone Gardani (idem) - 3° Samuele Cremonini (Calcara);Donne esordienti 1° anno: 1^ Emma Cocca (Mazzano)-2^ Elena Geppi (Donoratico Li) -3^ Giulia Lombardo (Cesano Maderno);2° anno: 1^ Anna Bonassi (Mazzano ) - 2^ Jolanda Sambi (Calderara Bo) - 3^Carlotta Ronchi (Valcar);Donne allieve:1^ Matilde Rossignoli (Bovolone Vr) - 2^ Camilla Bazzone (J. Piemonte) - 3^ Linda Sanarin (Padova).

Andrea Giusti