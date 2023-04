Palmieri celebra il secondo Viareggio consecutivo "Stiamo dando continuità ad un grande progetto"

Se la l’Under 18 neroverde farà bene a resettare, visto che domani torna in campo in campionato (ore 15, al campo ‘Spazzoli’) e contro l’Empoli che ha i suoi stessi punti e le contende il quinto posto in classifica, il Sassuolo inteso come società ha tutte le ragioni di celebrare a dovere la vittoria del Torneo di Viareggio. La seconda consecutiva, la terza nelle ultime sei edizioni, con tre tecnici diversi (Mandelli, Cascione, Pedone) ma con il ‘solito’ Francesco Palmieri nelle vesti di Responsabile del Settore Giovanile. E proprio Palmieri ha voluto sottolineare come "un risultato così importante ottenuto per la seconda volta di fila in un torneo altrettanto importante premia un progetto che dimostra di avere trovato una sua continuità".

Gli Under di Pedone, da parte loro, hanno avuto di che festeggiare lunedi sera, complice il giro d’onore fatto al Mapei Stadium nell’intervallo di Sassuolo-Torino. Omaggio dovuto, quello del pubblico neroverde, "ad una squadra che ha ottenuto – il commento del Direttore Generale del Sassuolo Giovanni Carnevali – un altro grande risultato e da’ lustro al tanto che staimo facendo, come società, a livello di settore giovanile".