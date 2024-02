Palumbo il miglior marcatore dei gialloblù. Infallibile dagli undici metri, sono tre su tre

Accidenti, proprio sul più bello. Concediamo però un pizzico di credito alla fatalità, perchè la diffida che pendeva come la classica spada di Damocle su Antonio Palumbo era ‘in zona’ da diverse settimane e così il giallo rimediato sabato pomeriggio a Marassi farà scattare la squalifica, dunque la prossima gara al Braglia contro il Cosenza il centrocampista canarino dovrà soffrirla dalla tribuna.

Sul più bello, si diceva. Perchè questo incidente di percorso è accaduto in una gara come quella contro i blucerchiati in cui Palumbo ha segnato la sua prima doppietta in carriera (ora è il miglior marcatore gialloblù), e proprio contro quella squadra che ne ha detenuto il cartellino per diverse stagioni mandandolo però spesso e volentieri in prestito in giro per la penisola. Solo pochi minuti per lui, esattamente a inizio ottobre 2020, con addosso la casacca della Sampdoria, che gli sono comunque valsi l’esordio nella massima serie. Tornando alla gara del Ferraris, vuoi per la doppietta già citata e per la sua nuova fama di rigorista (per sua stessa ammissione è stato mister Paolo Bianco a La Spezia a dargli questa responsabilità, e ha fatto evidentemente assai bene, visto il tre su tre dal dischetto), tutto sommato Palumbo questa imminente e inevitabile squalifica non l’ha presa nemmeno troppo male, quasi si fosse tolto finalmente il pensiero, tipo il classico ‘via il dente via il dolore’.

Gustosissimo infatti il simpatico siparietto nella zona mista del Ferraris tra lui e il mister, immortalato dalle telecamere di Trc nel dopo gara, a testimonianza anche della soddisfazione per la bella rimonta sul campo doriano. "Finalmente per una giornata non ci sarai", lo ha apostrofato ridendo Paolo Bianco (con annesso buffetto) passando dietro al suo giocatore che stava per essere intervistato, con il centrocampista che in modo serafico ha risposto più o meno "Meglio che sia stato squalificato, ho un caratteraccio ed è meglio se stacco un po’...". Insomma, segnali positivi che danno forza all’idea che il periodo non brillantissimo della squadra, almeno livello di risultati, vissuto a cavallo dei due anni solari può essere considerato oramai alle spalle. Tornando a Palumbo, la gara di sabato gli ha consegnato anche lo scettro di cannoniere della squadra, con i due rigori realizzati che lo hanno issato a quota quattro marcature. E, visto che sabato col Cosenza non ci sarà, toccherà finalmente agli attaccanti non far rimpiangere le sue reti...