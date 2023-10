Palumbo, ritorno al passato. Una domenica da grande ex

Come si potrebbero dimenticare 192 presenze e gli anni più intensi di una carriera che a Terni è iniziata da giovanissimo? Non c’è risposta. O, meglio, c’è un’unica risposta: non si dimenticano. Perché nel cuore di un giocatore e di uno sportivo esistono spazi occupati da momenti che non se ne andranno mai, succede a tutti. E, la Ternana, per Antonio Palumbo ha rappresentato praticamente tutto. Nemmeno maggiorenne è lì che ha piantato le sue radici dopo essersi messo in mostra in alcune delle più storiche società calcistiche napoletane, nel 2012. E quando si è così giovani non è mai semplice lasciare casa per muovere i tuoi primi passi da calciatore, così come non è stato semplice, la scorsa estate, salutare quel passato. "Sono cresciuto lì, la mia vità è a Terni, vivo ancora a Terni e andare via è stata abbastanza dura. Non pensavo, mi ci vorrà un po’ di tempo per ambientarmi ma sono contento di aver scelto Modena", così, Palumbo, ne parlò da Dimaro il 29 luglio, pochi giorni dopo il suo ingaggio in canarino.

In provincia di Modena, fino a 5 anni, con genitori e zii aveva già vissuto, siamo certi che la fase di ambientamento sia andata bene e il passato, forse, sarà un po’ meno ingombrante. Certo, come una amante indimenticata il passato si ripresenta per mettere alla prova i sentimenti. È la vita, ma è anche il calcio e domenica quell’amante sarà proprio la Ternana, partita che non sarà uguale a tutte le altre per il centrocampista del Modena. In Umbria spiccano anche una serie C vinta e una Supercoppa di C, in quell’annata da record che ha permesso alla fere di tornare in cadetteria. Poco prima, nel 2016, arriva anche la chiamata della Sampdoria ad un costo che si aggirava sui 700.000 euro, questo a fotografare ancor di più quanto il ragazzo napoletano a Terni era riuscito a trovare l’ambiente giusto per esplodere. Il 2 ottobre 2020 fa anche l’esordio in A in un Fiorentina-Sampdoria, per poi tornare in prestito alla Ternana fino alla cessione al Modena. È una storia d’amore. Come ogni storia d’amore, ci sono alti e bassi, ci si lascia e poi ci si ritrova.

Le strade si sono divise, anche questo fa parte del copione della vita di un calciatore, ma l’amore si rispetta sempre e immaginiamo già quei primi minuti di domenica nei quali, nella mente di Palumbo, scorrerà tutta la carriera vissuta nei precedenti 10 anni. Quando il ragazzo, imbottito di sogni, lasciava la sua Napoli per crescere a Terni e allineare i suoi pianeti a Modena. Dove ora sta scrivendo nuove pagine e dove sta provando nuovi, vecchi, sentimenti.