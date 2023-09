Panoramica Trail, festa per 150. Davanti a tutti Xhemalaj e Braida

A Polinago, in una fresca e bellissima mattina autunnale, si è svolta la sesta edizione della Panoramica Trail, gara pressoché totalmente fuori strada in montagna di 21 chilometri, con 900 metri di dislivello positivo (che è la somma di tutti i dislivelli che gli atleti devono affrontare nella gara).

La proloco di Polinago, che si è avvalsa dell’esperto supporto di Ercole Grandi, appassionato ed attivissimo promotore di iniziative nella prima fascia dell’Appennino con la Proloco di Prignano, ha così consentito a 150 partecipanti – competitivi e non – di mettere a punto la preparazione in vista dell’appuntamento con il Lago Santo trail di sabato prossimo a Sant’Annapelago, ultima grande iniziativa trail nella nostra provincia per quest’anno.

Saimir Xhemalaj (Modena Runners Club, classe 1994) è il vincitore, con il tempo di 1h 39’ 51’’. Lo segue a due minuti Roberto Gheduzzi jr. (Team Mud & Snow); a completare la "top five" dei premiati Daniele Sidoli (Atl.Reggio), Marco Maggi (Mud & Snow) e Andrea Casoni.

Fra le donne è prima la bolognese Benedetta Braida in 2h 15’ 01’’; al secondo posto ritorna alla grande Sonia Ugolini (Atletica Frignano, vincitrice di tre edizioni), una manciata di secondi prima di Sonia Lauria (Mud & Snow); Federica Ruggeri e Monica Scacchetti completano la lista dei premiati.

Particolarmente apprezzato dai partecipanti è stato il passaggio nel suggestivo parco del Ponte del Diavolo fra erica e castagni, con tanti zigzag fra le rocce di arenaria e il terreno sabbioso.

Il borgo storico del castello di Brandola ha segnato il giro di boa prima del ritorno a Polinago.

Un bel percorso ed un’organizzazione collaudata che fanno sperare nell’inserimento di questa corsa nel circuito Trail Running dei parchi Emilia centrale per il prossimo anno.

Ricordiamo infine che sono ancora aperte le iscrizioni per il Lago Santo, Skyrace di 29 chilometri. (2000 m. D+) e Short Trail di 16 chilometri, a cui si accompagnano una non competitiva di 6 chilometri ed un minitrail gratuito per i giovanissimi per una grande giornata di sport nella natura.

Il ritrovo per tutti è alle ore 6.30 presso il campo sportivo di Sant’Annapelago.

Giuliano Macchitelli