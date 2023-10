Pantarei al debutto

C’è il PalaMolza di Modena sotto i riflettori nel fine settimana della pallamano modenese. La Pantarei Modena alle 18,30 debutta nello storico palazzetto rimesso a nuovo dopo 4 anni per la prima di campionato in Serie A Bronze. Gli avversari sono i reggiani del Marconi Jumpers Castelnovo Sotto, squadra allestita insieme alla Pallamano Carpi, e questo porta un po’ di aria di derby per i gialloblù di coach Sgarbi (foto), privi di Pugliese e Terrasi. Le altre gare della 1^ giornata: oggi Casalgrande-Follonica e Bologna United-Derthona, domani Tavarnelle-Prato.

Serie A Gold. E’ slittato a mercoledì 25 alle ore 20 a Bressanone l’impegno della Pallamano Carpi nella 7^ giornata del massimo campionato. Il Brixen capolista infatti ieri sera ha ospitato gli azeri dell’Azeryol nel secondo turno dell’Ehf Cup. Le gare di oggi: Pressano-Albatro, Merano-Rubiera, Conversano-Cingoli, Eppan-Cassano, Trieste-Sassari, il 511 Bozen-Fasano. Clas. Cassano, Brixen, Conversano e Bozen * 10, Fasano * e Merano 8, Carpi, Albatro, Sassari *, Cingoli e Trieste 4, Eppan 2, Pressano e Rubiera * 1.

Serie B. In campo la 3^ giornata dove riposa il Rapid Nonantola: oggi la Carpine (ore 18) va sul campo del fanalino Valsamoggia per continuare la marcia in vetta, mentre Modena cerca i primi punti alle 16,30 a Faenza. Le altre gare: oggi San Lazzaro-Ferrara, Estense-Romagna, Sportinsieme-Imola e Parma-Rubiera. Clas. Faenza ed Estense 4, Carpine e Parma 3, Ferrara, Rubiera e Imola 2, San Lazzaro, Romagna, Rapid e Sportinsieme 1, Modena e Valsamoggia 0.

d.s.