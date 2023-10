Pantarei, debutto con il sorriso contro i Jumpers

Il PalaMolza regala subito un sorriso alla Pantarei Modena, che nel debutto di Serie A Bronze piega i reggiani del Marconi Jumpers 39-34 e festeggia i primi 2 punti della stagione. I gialloblù di Sgarbi non riescono mai a staccare gli ospiti che a metà primo tempo vanno anche in vantaggio (11-10 al 21’), poi prima del riposo due reti di Stallo e Turrini regalano il 18-17 a Modena. Nella ripresa si ripete il copione, con la parità al 44’ (26-26) che diventa un continuo botta e risposta fino al break finale di 4-0 che vale il successo festeggiato finalmente dopo 4 anni di lontananza nel fortino di casa.

MODENA: Ansaloni, Bernardi, Boni 2, Bruni, Dalolio 3, Gibertini, Gollini, Martinelli, Morselli 2, Pollastri 4, Spelta, Stallo 5, Turrini 9, Vaccari 2, Valle 7, Zoboli 5. All. Sgarbi.

Serie B. Arriva la seconda vittoria di fila per la Carpine che tiene la scia delle prime passando 33-23 sul campo del fanalino Valsamoggia, che rimane ancora a zero punti dopo 3 giornate. La gara in terra bolognese rimane in equilibrio appena un quarto d’ora con i giallorossi che vanno sul 5-4 e poi col passare dei minuti prendono il largo fino al 12-7 del 22’ quindi con un break di 5-0 prima del riposo si va all’intervallo sul 19-11. Nella ripresa la squadra di Montanari controlla il margine di sicurezza arrivando presto al +10 che diventa +6 a 5’ dalla fine, prima di un nuovo strappo con. Il 4-0 finale che chiude i conti. Da segnalare le 9 reti del solito Leonesi, ma tutte le rotazioni premiano la squadra carpigiana. Non arriva invece il favore sperato da parte di Modena che cade per la terza gara di fila sul campo della capolista Faenza per 44-34, dopo essere andata a riposo sotto di 12 reti (23-11), nonostante le 10 reti di Gualtieri. Una gara in cui i ravennati erano avanti 11-6 già al 15’ e che poi hanno condotto in porta senza grandi patemi.

Serie A Gold. Rinviata a mercoledì 25 alle ore 20 a Bressano l’impegno della Pallamano Carpi sul campo della capolista Brixen, che ieri sera e venerdì ha giocato la sfida di Ehf Cup.