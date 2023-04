Pantarei, la stagione si chiude con un buon ottavo posto

Si è chiuso con un ottimo 8° posto (10 successi in 26 gare) la stagione della Pantarei Italia Modena in A2. Nel posticipo i gialloblù hanno vinto 36-31 a Tavarnelle, trascinati dai 10 gol di Boni e dalle grandi parate del portiere Caretti dell’Under 20. Nei primi 8’ Modena era stata sotto (8-4), poi è risaluta fino al -1 del riposo (18-17) prendendo il largo nella ripresa. MODENA: Spelta, Stallo 4, Martinelli, Bassoli, Pugliese 7, Vaccari 1, Prandi 2, Boni 10, Trevisi, Schiavone, Turrini 7, Pollastri 5, Mejri, Carretti, Ben Henia. All. Sgarbi.

SERIE B. Dopo il successo della Carpine nel derby con il Rapid Nonantola, anche Carpi ha fatto il pieno nella quint’ultima giornata battendo in casa 35-23 il fanalino Valsamoggia (15-8 al riposo, 8 reti per Ferrarini) e agganciando la Carpine al 4° posto. Clas: Rubiera 36, Marconi 33, Casalgrande 31, Carpine, Carpi e San Lazzaro 30, Faenza 29, Romagna 26, Estense (-5) 17, Rapid 14, Felino 8, Sportinsieme 6, Ferrara e Valsamoggia (-3) 5.