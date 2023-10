Pantarei Modena, il ritorno: dopo quattro anni al PalaMolza

Dopo 4 anni in giro per la provincia (e anche fuori a volte), la Pallamano Modena da lunedì ha potuto fare rientro per gli allenamenti nel rinnovato PalaMolza, che sabato alle ore 18,30 (pur ancora senza le tribune…) ospiterà anche il debutto della squadra gialloblù di Serie A Bronze targata Pantarei e allenata da coach Francesco Sgarbi, opposta ai reggiani del Marconi Jumpers Castelnovo Sotto. Dopo la brillante salvezza della scorsa stagione in A2, Modena si affaccia con buone ambizioni al nuovo terzo livello della pallamano nazionale, in un girone a 8 squadre dalla formula davvero singolare (per non usare altri termini): le prime due vanno alla Poule promozione, dalla terza all’ultima vanno alla Poule retrocessione azzerando i punti fatti durante l’anno, con l’ultima che scenderà in B. "La formula è piuttosto rivedibile, diciamo così – sorride coach Sgarbi, che guida anche la giovane squadra che ha cominciato la B – perché se arrivi terzo per un punto poi ripartendo da zero nella seconda fase puoi addirittura rischiare di retrocedere… In ogni caso proveremo a ripetere la stagione scorsa, con l’obiettivo che sarà quello di provare a entrare fra le prime due. Penso che solo Bologna (guidata dall’ex Carpi e Modena Gennaro Di Matteo, ndr) sia un gradino sopra a tute, perché ha fatto un mercato di spessore, tutte le altre se la giocano alla pari per il secondo posto". Modena dovrà fare a meno nel debutto del "bombardiere" Pugliese (179 reti per lui l’anno scorso) per squalifica e per infortunio del centrale Terrasi, il cui rientro rischia di slittare al 2024. Sono 7 i volti nuovi: dalla Serie A Gold di Carpi sono arrivati Gollini e Dalolio, poi il "fromboliere" ex Valle ex Rapid Nonantola come Bruni e Ansaloni, quindi i baby Gualtieri (2006 dal Ravarino) e Gibertini (2003 da Rubiera).

Davide Setti