Pantarei, una salvezza da favola "L’impresa nonostante l’esilio"

Si allenano e giocano da tre anni in esilio da Modena, hanno saputo del ripescaggio in A2 a 15 giorni dal via del campionato, hanno la rosa al 99% fatta con ’prodotti’ del proprio vivaio e non danno rimborsi spese, unica squadra del girone. Sabato scorso la favola della Pantarei Italia Modena si è arricchita di un tassello, con la salvezza matematica in A2 con 4 giornate di anticipo.

Un vero e proprio capolavoro quello del gruppo guidato da coach Francesco Sgarbi, con tanti protagonisti dietro le quinte. "I primi sono i genitori dei nostri ragazzi – racconta il presidente Claudio Sgarbi – che si sono fatti in quattro per organizzare le trasferte (una in Sardegna, due in Abruzzo, ndr), poi il nostro sponsor Pantarei Italia senza il quale non avremmo potuto fare niente. Siamo fuori dal PalaMolza da gennaio 2020, tre anni in cui allenandoci tutte le sere fra prima squadra e giovanili abbiamo chiesto ospitalità a Rubiera, Nonantola, San Donnino, San Damaso e Gino Nasi che ringraziamo. Un vero delirio, ci siamo dovuti arrangiare per gli impianti, perché se aspettavamo il Comune… Il 1° giugno però metteranno il nuovo tappeto al PalaMolza e finalmente dovremmo tornare a casa. È vero che potevamo anche non accettare il ripescaggio, ma noi siamo un po’ ’pazzi’ e abbiamo accettato questa sfida per far crescere i ragazzi. La salvezza con 4 gare di anticipo così è stata ancora più magica e l’anno prossimo si proverà ad alzare l’asticella, con un gruppo tutto fatto in casa, a parte 3 di Rubiera, che ha messo Modena davanti a tutto: basta pensare che Pugliese (5° top scorer del girone, ndr) è stato chiamato da tutta l’A Gold, ma ha deciso di restare qui".

Davide Setti