Paolo Bianco stasera ospite a ’Gialli di sera’ I tifosi possono intervenire con i messaggi

Sarà mister Paolo Bianco l’ospite della puntata di questa sera di Gialli di Sera, il settimanale dedicato ai canarini, in onda in diretta alle 21,30 su Trc. Sarà l’occasione anche per conoscere meglio il nuovo allenatore del Modena che nel recente passato ha legato il suo nome al Sassuolo, prima di iniziare il percorso di allenatore culminato con le collaborazioni negli staff di De Zerbi e Allegri.

Bianco potrà così commentare le prime tre giornate di campionato nel corso delle quali il modena ha sempre vinto, in vista anche della ripresa di campionato con la sfida di Piacenza contro la Feralpi.

Nel corso del programma ci saranno interventi di giornalisti e di personaggi del mondo del calcio che hanno conosciuto bene nel recente passato Bianco. I tifosi potranno intervenire da casa inviando messaggi whatsapp. Collegamento esterno dalle Cantine Giacobazzi di Nonantola