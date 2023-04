Paolo Ceci all’esordio ai Mondiali messicani specialità Rally Raid

Conto alla rovescia per il navigatore modenese Paolo Ceci in vista del Sonora Rally, terza tappa del Campionato Mondiale di Rally – Raid in Messico previsto dal 22 al 28 aprile. In questa competizione il prignanese, assieme al pilota Eugenio Amos, salirà a bordo della Toyota Gr T1 vincitrice della Dakar 2023, facendo un grande salto di qualità e competitività rispetto ai buggy Can – Am utilizzati fino ad ora. Un’occasione importante per Paolo Ceci ed Eugenio Amos, che saranno assistiti in gara dal team ufficiale Toyota e dovranno condurre una gara volta a conoscere le potenzialità della vettura nipponica, più potente e complicata a livello di guida. "Ansioso di salire su una vettura T1 plus – ha spiegato Paolo Ceci – bellissima, ma anche molto impegnativa. E’ una forte emozione perché vuol dire raggiungere il top delle vetture da Rally Raid, la numero uno per le gare di Cross Country Rally. Penso che potremo fare una bella gara, il mio pilota, Eugenio Amos, è molto bravo a guidare e molto determinato. Dopo un paio di gare di apprendistato e di studio della vettura, reputo che potremo dire la nostra".