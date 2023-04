Paraluppi verso il debutto al completo, Vignolese perde Selim per il derby salvezza

Quello di oggi sarà il primo sabato del 2023 senza anticipi per i dilettanti e quindi i riflettori sono tutti per le gare di domani (15,30) dall’Eccellenza alla Terza. Ecco i pronostici per la quart’ultima di Eccellenza (con 2 derby e il big match di Agazzano per la Cittadella) di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi.

Agazzanese-Cittadella 1X. Debutto subito durissimo per Stefano Paraluppi con la Cittadella al completo che ad Agazzano (piacentini secondi a +2) si gioca una stagione. Intanto Francesco Cattani commenta senza polemiche il suo esonero. "Ringrazio la Cittadella per l’opportunità che mi ha dato – spiega – e mi dispiace per questo epilogo, ma la società evidentemente ha ritenuto di dare una scossa. Resta l’amarezza per un percorso che avrei voluto portare a termine, ma farò ovviamente il tifo perché la squadra arrivi al 2° posto. Ultimamente abbiamo faticato a trovare il gol, ma non era una squadra morta e spero che già ad Agazzano arrivi una svolta".

Vignolese-La Pieve X. Derby caldissimo fra le prime due squadre fuori dalla zona playout. I rossoverdi (+1 sui pievani) non hanno Selim che si è fratturato la clavicola e Tedeschi squalificato, nei granata rosa al completo.

Sasso Marconi-Modenese X. Vittoria cercasi per i gialloblù, scivolati a -6 dalla salvezza diretta anche se Vullo non ha Saetti Baraldi e Alessandro Borghi, oltre al solito Agrillo, in dubbio Lusvarghi Castelfranco-Boretto 1. Col 2° posto a -6 (anche se con una gara in meno) la Virtus è condannata a vincere anche se la ripetizione della gara di Fidenza ha mantenuto le squalifiche di Bertetti, Nicolosi e Barani, out anche Palmiero.

Formigine-Castelvetro 1X. Sfida fra due squadre senza pensieri da classifica. Nei verdeblù in dubbio Cremaschi, verso lo stop Habib che mercoledì ha sentito dolore alla coscia, nei gialloblù Scarlata quasi sicuramente out.

d. s.