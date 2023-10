Agazzanese

La Pieve Nonantola

AGAZZANESE: Borges, Bragalini, Vago G. (20’ st Cloralio), Mastrototaro, Reggiani, Mauri, Farina, Koci (12’ st Licciardello), Corbellini (20’ st Imprezzabile), Gueye, D’Aniello. A disposizione: Di Maio, . , Riccardi, Pastorelli, . . All.: Piccinini.

LA PIEVE NONANTOLA: Fiorito, Pederzani (27’ st Erihioui), Belfakir, Canalini, Barbati, Acquafresca, Diallo (32’ st Margotta), Lupusor, Cheli, Zenzola (37’ st Gobbi), Rizzo (55’ st Guerzoni). A disposizione: Lugli, Gheduzzi, Cirasella, Boriani, Rizzi. All.: Rosi.

Arbitro: Bogo di Oristano.

Reti: 42’ pt Diallo (L), 34’ st Bragalini (A).

Note: ammoniti: Gueye (A), Licciardello (A), Diallo (L), Cheli (L), Zenzola (L). Espulsi: Di Maio (A) al 41’ st, Canalini (L) al 53’ st.

Pareggio d’oro per La Pieve Nonantola sul terreno dell’Agazzanese. La formazione di Piccinini è parecchio rimaneggiata, ma cerca di fare la partita e già al 2’ è D’Aniello ad impensierire Fiorito. Dopo un tentativo da parte di Rizzo, sono i piacentini a sfiorare nuovamente la segnatura con Farina e Bragalini. Al 42’ invece sono gli uomini di Rosi a sbloccare il risultato sugli sviluppi di un corner, traversone di Zenzola in area ed incornata vincente di Diallo. L’Agazzanese fatica a riprendere il pallino del gioco, ma riesce ad ottenere il pareggio al 34’ st, punizione scodellata in area da Mastrototaro, colpo di testa di Bragalini e palla in fondo al sacco.