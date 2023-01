Pareggio per Bigica Le ragazze ko a Roma

Un pari a reti bianche per la Primavera a Ferentino contro il Frosinone, una pesante sconfitta per il Sassuolo Femminile, battuto 5-0 dalla capolista Roma.

I ragazzi di Bigica, reduci dall’inattesa sconfitta patita contro il Lecce, si tengono ben stretti un punto che muove la classifica e li tiene dentro la sestina playoff: missione compiuta per i babies neroverdi, ma un punto nelle ultime due gare ne accorcia il distacco dagli inseguitori e li obbliga a battere il Milan, prossimo avversario, atteso al Ricci sabato. Le ragazze, invece, non trovano mai il bandolo della matassa al Tre Fontane, dove la Roma mette al sicuro il risultato già in avvio, e restano in terz’ultima posizione con 11 punti, pericolosamente vicine a Parma e Sampdoria, rispettivamente ultima e penultima.

Quella subita nella Capitale, per le neroverdi di Piovani, è la terza sconfitta nelle ultime quattro gare, la seconda consecutiva.