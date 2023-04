Pari con la Dea e rimpianti per i ragazzi di mister Bigica

sassuolo

1

atalanta

1

SASSUOLO: Zacchi, Loeffen, Casolari, Kumi (44’ s.t. Lolli), Russo (41’ s.t. Ajayi), D’Andrea (41’ s.t. Gori), Mata (28’ s.t. Baldari), Miranda, Cinquegrano (28’ s.t. Mandrelli), Ryan, Bruno. All. Bigica (Rosa, Theiner, Abubakar, Foresta, Martini, Loporcaro)

Atalanta: Bertini, Chiwisa (43’ s.t. Del Lungo), Muhameti (36’ s.t. Riccio), Vlahovic (1’ s.t. Vavassori), De Nipoti (43’ s.t. Stabile), Ghezzi (46’ s.t. Falleni), Palestra, Guerini, Colombo, Regonesi, Mendicino. All. Fioretto (Pardel, Saleh, Omar, Perez, Tornaghi, Falleni)

Reti: 5’ p.t Mata, 12’ s.t. De Nipoti (rig.)

Solo un pari interno per il Sassuolo Primavera, che spreca l’occasione di consolidare la sua posizione dentro la sestina playoff ed assicurarsi così un posto nella classifica che conta.

Sono quarti in classifica, i ragazzi di Bigica, in attesa dei risultati di oggi, ma il pari contro i nerazzurri lascia loro parecchio amaro in bocca. In svantaggio in avvio, l’Atalanta ricuce su rigore realizzato da De Nipoti all’ora di gioco. I neroverdi allenati da mister Bigica erano passati subito in vantaggio, appena cinque minuti dopo il fischio di inizio, con un gol che porta la firma di Mata. Sembrava tutta in discesa la partita dei neroverdi, invece nel secondo tempo è arrivato il gol dagli undici metri cui i giovani neroverdi sono più stati in grado di replicare, trovando alla fine soltanto un punto.