Pari del Carpi nel derby Si decide tutto a Rubiera

Un derby bellissimo finisce 26 pari fra Carpi e Rubiera in gara-1 dei playout per restare in Serie A Gold e rimanda il verdetto a martedì alle 20,30 a Rubiera, quando chi vince si salverà (se finisce pari ancora c’è gara-3 mercoledì 10). Carpi con un super Kasa (11 reti) conduce tutto il primo tempo arrivando sul +4 (8-4 al 13’), i reggiani tornano sotto al riposo (14-13 Carpi) e scappano nella ripresa con un break di 12-6 fino al 25-20 del 20’, ma con una rimonta poderosa guidata da Coppola (a secco per 46’…) Carpi rimonta fino al pareggio, non sfruttando l’ultima palla in mano nei 20 secondi finali.

CARPI: Monzani 1, Mejri 1, Ben Hadj Ali, S. Serafini, Soria, Nocelli 3, Carabulea 2, Kasa 11, Coppola 4, Haj Frej Se., Quaranta, Dalolio 1, Sortino, Ceccarini 3, Beltrami. All. D. Serafini.

RUBIERA: Rivi, Bartoli D. 1, Benci 1, Bortolotti 1, Pagano 2, Dibenedetto 4, Naghavialhosseini 6, Cavina, Bartoli R., Hila, Giovanardi 2, Strada 3, Bonassi, Voliuvach, Boni 4, Oleari 2. All. Galluccio.