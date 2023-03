Pari del Cavezzo in trasferta

Msp

1

cavezzo

1

MSP: Ferrone, Feraco, Dal Monte, Rotatori (16’ st Bartolini), Bertan, Afriye, Traina, Mazzetti, Licciardo, Colace (30’ st Puopolo), Marku. A disposizione: Carlino, Tragni, Kaba, Houanti, Marata, Baldi Lorenzo, Constandache. All.: Fanti Fabio.

CAVEZZO: Valentini, S. Malavasi, N. Malavasi, Hohxa, Ficarelli, . Saracino, Boschini, Pellacani (33’ st Fincatti), Bulgarelli (27’ st Incerti), El Madi, Tosse. A disposizione: Sorrentino, Gazzini, Masiello, D. Saracino, Casari, Salamaretti. All.: Semeraro.

Reti: 16’ pt Hohxa (C), 16’ st Afriye (M).

Note: ammoniti: Dal Monte (M), Marku (M), Hohxa (C), Ficarelli (C), . Saracino (C), Pellacani (C), Tosse (C).