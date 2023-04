Pari prezioso per la Symbol Amatori

Con un calcistico 1-1, peraltro maturato a due minuti alla sirena finale, la Symbol Amatori porta a casa un pari preziosissimo dalla trasferta di Novara, dove era ospite di un Azzurra decisa a riaprire il discorso promozione: il pari margari con soddisfa appieno il clan modenese, ma in realtà, risultati alla mano, è prezioso perché consente alla squadra gialloblù, presentatasi in Piemonte senza il bomber Fernandez e il tecnico Scutece, di incrementare il vantaggio in classifica, su inseguitrici lanciatissime, con quattro squadre in tre punti.

In serie B non ci sono problemi per la Pico Mirandola, che passa con autorità a Scandiano contro la Scandianese, soffrendo un po’ a cavallo della prima sirena, ma quando Mirto accelera trascinando i suoi, per Scandiano non c’è più nulla da fare: nei playoff di serie C di hockey Inline, bella vittoria degli Scomed Bomporto, che regolano 5-1 Viareggio e nel prossimo turno si giocheranno l’accesso alle Finali Nazionali contro Novi Ligure.

Hockey A2, 13^ G.: Thiene - Correggio 6-2; Azzurra NO – Synbol Amatori 1-1; Breganze - Scandiano 3-7; R.Bassano - Montecchio Prec. 3-2; – Seregno 3-1; Trissino – Thiene 6-3. Classifica: Symbol Amatori punti 28, Breganze 25, Trissino 24, Azzurra e Scandiano 22, R.Bassano 18, Thiene 17, Montecchio 11, Correggio 9, Seregno 5.