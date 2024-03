Parla solo Vaira "Totale fiducia a Bianco"

È il ds Davide Vaira (in foto) a commentare l’inattesa sconfitta: "Mi sembrava giusto essere qui, come responsabile tecnico della società. Bianco è molto deluso e lo capisco, lo siamo tutti". Sulle decisioni arbitrali che possono avere indirizzato la gara: "Come linea noi non andiamo ad analizzare gli episodi arbitrali, non lo abbiamo mai fatto e non lo faccio neppure in questa occasione perché sembrerebbe un cercare giustificazioni. L’unica cosa che mi sento di dire è che fino al quarantesimo il Modena ha fatto la partita giusta, poi dopo l’episodio del rigore dato e poi cancellato a Gliozzi è cambiata l’inerzia, si è creata un po’ di confusione che ci siamo portati dietro nel secondo tempo. Sicuramente tante responsabilità sono anche nostre, non c’è dubbio. Dai momenti complicati si esce mettendoci la faccia, ammettendo che sono stati commessi degli errori, sappiamo quali, dobbiamo migliorare come abbiamo sempre fatto. È l’unica strada, non ci sono ricette magiche".

Sul possibile rilassamento nel girone di ritorno, con appena due vittorie conquistate: "I numeri non si possono discutere però venivamo dalla la miglior prestazione stagionale, quella di domenica contro la Cremonese, non sono passati mesi. Che mi aspettassi un secondo tempo come questo proprio no, visto quello che avevamo fatto pochi giorni prima. La scorsa settimana avevo grande rammarico per aver raccolto solo tre punti in tre partite, avevamo lasciato punti che meritavamo per qualche episodio e per colpa nostra. Questa volta c’erano tutte le premesse per fare bene, la squadra doveva continuare sulla spinta delle precedenti esibizioni, dopo pochi minuti avevamo sbloccato il punteggio, avevamo la partita in mano. Il dispiacere è questo".

Sulla posizione di Bianco: "La risposta è scontata, sapete come ragioniamo. Il mister ha assolutamente la nostra totale fiducia, deve continuare a lavorare come sta facendo". Sui fischi a fine partita: "Sono stati giusti, perdiamo in casa con la FeralpiSalò quando tutti ci aspettavamo la vittoria". Sul possibile calo fisico: "È stato più un calo nervoso, abbiamo sbagliato tante scelte, anche semplici. Sui ragazzi c’era pressione perché era una partita che dovevamo provare a vincere. Il pubblico rumoreggiava e questo lo abbiamo accusato". Dalla miglior prestazione alla peggiore nel giro di sette giorni: "Peggiore il secondo tempo perché il primo, fino all’episodio di Gliozzi, non era stato fatto male. Lì è cambiata l’inerzia, ci siamo innervositi, perso lucidità e abbiamo fatto una brutta ripresa. Ne dobbiamo prendere atto, lavorare duro perché ci attendo una partita complicata contro il Cittadella. Se c’è da preoccuparsi? Non è il primo momento difficile che passiamo a Modena, se ne esce da uomini, prendendosi le responsabilità e lavorando ancora più duramente".

Il Braglia è un campo favorevole a Marco Zaffaroni, qui con l’Albinoleffe aveva vinto nei playoff di C nel 2021. "Il rigore decisivo lo aveva calciato Jacopo Manconi che adesso è qui a Modena" ricorda il tecnico della FeralpiSalò. "Abbiamo disputato un’ottima partita, i ragazzi sono stati molto bravi, nel primo tempo meglio il Modena, nel secondo noi, quando abbiamo saputo approfittare degli spazi che ci lasciavano gli avversari".