"Parma al Completo per la Super Sfida con il Modena"

La capolista Parma recupera i pezzi e sarà praticamente al completo sabato alle 14 per la super sfida col Modena, a parte lo squalificato Hernani. La sosta per le nazionali ha permesso a mister Pecchia di ritrovare due pedine preziose come Man e Partipilo, entrambe reduci da problemi muscolari. L’esterno ex Ternana è fuori uso da un mese e mezzo, cioè dal 1° ottobre nella trasferta di Cremona dove rimase in campo appena 18’ prima del ko all’adduttore. Meno grave era l’infortunio muscolare di Man che ha saltato l’ultima trasferta di Lecco. Entrambi sono in gruppo, così come fra oggi, domani e venerdì torneranno tutti i nazionali della rosa crociata. I primi a rientrare dovrebbero essere Begic, che ha giocato un’amichevole con la sua Slovenia Under 21, e Balogh impegnato col Montenegro. Il rosso subito nell’ultima gara con la Romania ha permesso a Mihaila di saltare la gara con la Svizzera di ieri, mentre sono pronti a tornare anche Charpentier e Turk. Gli ultimi ad aggiungersi al gruppo di Pecchia saranno Osorio che gioca stanotte col Venezuela e Circati impegnato con l’Australia contro la Palestina. Un’abbondanza che soprattutto in attacco consegnerà a Pecchia addirittura 9 uomini per la prima volta in stagione per le 4 maglie disponibili nel 4-2-3-1: a Lecco nell’ultima gara persa pre sosta il tecnico ha schierato Sohm, Bernabé e Benedyczak alle spalle di Bonny, ma ci sono anche Mihaila, Begic, Colak, Charpentier oltre a Partipilo e Man, a conferma della qualità e dell’ampiezza offensiva della rosa del Parma. Quella che sfiderà il Modena sarà una squadra ferita dal ko del ’Rigamonti Ceppi’ che ha interrotto una striscia di 3 vittorie di fila, ma che comunque viaggia a +6 sul Palermo terzo. In casa sono appena 3 i gol incassati da Chichizola, miglior score casalingo del campionato, con 5 clean sheet totali al pari del Modena.

Davide Setti