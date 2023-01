"Partita vinta di cuore Punti importantissimi"

"Contava la vittoria. La volevamo". E se la sono presa, la Fiorentina e Italiano: il tecnico viola va troppo per il sottile nel commentarla. La Fiorentina era reduce da un pari non troppo entusiasmate contro il Monza ed il risultato, ieri al Franchi, valeva doppio. Così, "prestazione meno qualitativa rispetto a quella di mercoledì, ma – dice Italiano commentando i tre punti conquistati contro la squadra di Dionisi – gara importantissima, vinta con cuore e carattere". Temeva i neroverdi, il tecnico della Fioretina, e non lo aveva nascosto, quindi tanto vale andare oltre. Riconoscendo i meriti del caso all’avversario ("Il Sassuolo è una squadra molto temibile") ma sfoggiando il realismo che serve, quasi a festeggiare lo scampato pericolo. "La vittoria di oggi ce la teniamo ben stretta: sono tre punti troppo importanti per noi", spiega, non senza registrare come la vittoria sua arrivata dal piede di Gonazalez. "Con lui – chiude – recuperiamo un giocatore importante".