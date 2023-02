"Partite così le fai solo se tutti danno il meglio"

Evidente la soddisfazione di Attilio Tesser, che ha rivisto lo stesso Modena delle imprese a Ferrara e Parma: "È stata davvero una bella partita – le parole del mister dopo la vittoria sul Cagliari – contro una squadra forte. Ho visto il giusto atteggiamento, ma anche grande intesità. Abbiamo sbagliato poco e giocato bene. I miei giocatori sono riusciti a conquistare tante seconde palle mettendo in difficoltà una squadra di qualità e molto forte. Bravi anche a concedere poco in difesa. La prestazione che serviva stasera per battere il Cagliari, insomma. Veramente una bella partita – continua il mister del Modena. Hanno fatto tutti bene perché queste partite le vinci soltanto se tutti fanno bene. È stata una partita fisica come sperato". Sir Claudio Ranieri recrimina invece sull’espulsione di Rog: "L’arbitro giovane non ha tenuto in mano una partita maschia. Azzi? Deve migliorare, non è al 100%".

Fredda, ma non freddissima, l’accoglienza che lo stadio Braglia ha riservato a Paulo Azzi, il brasiliano che meno di un mese fa era ancora del Modena, pur da separato in casa. Fischi (era inevitabile) sono partiti da tutto lo stadio quando lo speaker ha pronunciato il nome ed il cognome del numero 37 di mister Claudio Ranieri. Altri fischi quando proprio Azzi, 120 secondi dopo il via, ha commesso il primo fallo di gioco, o, ancora, quando, tre minuti dopo, il terzino ha provocato un calcio d’angolo a favore della sua ex squadra. Poi, però, l’attenzione dedicata ad uno dei giocatori più determinanti nella promozione dalla C alla B dei canarini è scemata, così come la prestazione del giocatore del Cagliari. Come da copione, infine, i fischi si sono sentiti nuovamente quando il 37, al minuto 73, ha lasciato il posto al debuttante Isaias Delpupo. Ieri sera al Braglia l’estate scorsa sembrava davvero lontana anni luce, cioè quando Paulo Azzi si rendeva protagonista di una partita eccellente in Coppa Italia contro il Sassuolo (e in diretta su Mediaset...), al punto da diventare obiettivo di mercato di diverse squadre, ma anche da rovinare, paradossalmente, il rapporto col Modena.

