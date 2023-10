Partite senza prendere gol, Gagno per ora è davanti a tutti

Quello di Riccardo Gagno non è un nome ignoto quando si parla di statistiche da record. Magari in assoluto non si tratta di nulla di trascendentale, e del resto sarebbe superficiale giudicare un portiere – già di suo, per definizione, decisivo nel bene e nel male – solamente dai numeri e isolandolo dai compagni, eppure l’estremo difensore del Modena, nel corso della sua esperienza sotto la Ghirlandina, si è fatto notare spesso e per motivi diversi.

Per le tante presenze che lo hanno già visto salire sul podio dei portieri che per più gare hanno difeso i pali dei gialli (davanti a lui solo Ballotta e Frezzolini), per l’indimenticabile gol segnato contro l’Imolese, oppure per essere stato, la scorsa stagione, il portiere con il maggior numero di parate nella regular season dell’intera Serie B, 120. Anche in questa stagione, relativamente ai primi mesi del corrente campionato, il portiere veneto è in cima a una particolare graduatoria, quella cioè delle partite concluse senza incassare reti, i clean sheet insomma. Gagno è in testa con cinque partite senza gol subiti, davanti al pisano Nicolas, al bresciano Lezzerini (che di gare ne ha disputate 6, controle 8 di Gagno, e ha dunque il miglior coefficiente), al palermitano Pigliacelli e al veneziano Joronen.

In realtà sarebbe più corretto calcolare un quattro e mezzo, considerando che nella sfida tra Modena e Venezia il portiere era stato costretto a uscire nel finale del primo tempo – sullo 0-0 – per l’infortunio alla caviglia. Il concetto, tuttavia, non cambia: al top di quella classifica oggi c’è Gagno, e gli altri sono dietro. Vale allora la pena allargare l’ambito per scoprire che, a prescindere dal dato citato, i numeri di Gagno in termini di clean sheet in carriera sono più che lusinghieri, anzi pressoché eccellenti considerando i contesti nei quali ha giocato: in C sono 48 su 108 le gare nelle quali non ha incassato reti (ben il 44,4%), in B 15 su 46 (32,6%). Facendo un calcolo sulle sole partite da professionista, coppe comprese ed esclusi ovviamente tutti i campionati giovanili e quelli dalla D in giù, che sono a oggi 165, Gagno ha mantenuto la porta inviolata in ben 67 occasioni, dato che corrisponde al 40,6%,praticamente una media di due volte su cinque.

Nello specifico, per aggiungere un paio di curiosità, sono quattro i suoi clean sheet sia contro il SüdTirol (in 7 gare) che contro il Padova (in 5), mentre le squadre che non gli hanno mai segnato avendolo affrontato in almeno due sfide sono Cittadella, Ancona e Vicenza (2 su 2). In negativo, però, spicca la Legnago Salus: l’ha affrontato in tre occasioni, una in D col Mestre e due in C col Modena, e mai una volta che sia riuscita a superarlo.

