Partono Marsura e Gargiulo, ecco Ionita

Un mese intero per eventuali accorgimenti, ma le cose più interessanti accadono sempre all’ultimo giorno di mercato. Interessanti e sorprendenti, verrebbe da dire. Perchè l’addio di Mario Gargiulo (o, meglio, un arrivederci) era di difficile pronostico considerato il legame contrattuale con il Modena e, soprattutto, l’investimento fatto dai gialli in estate per prelevare il centrocampista napoletano dal Lecce appena promosso in A. Eppure, nei giorni precedenti alla chiusura delle trattative, Gargiulo pare abbia espresso la volontà di voler tentare una nuova esperienza, di voler cambiare aria dopo i tre mesi complicati vissuti fuori dal campo a causa dell’infortunio al piede. Come a voler ricercare nuovi stimoli, immaginiamo.

Ad ogni modo, il Modena perde uno di quegli uomini che reputava di prima fascia per la propria formazione e ne guadagna il Pisa che nel pomeriggio di ieri ha definito uno scambio di prestiti. In Emilia ci finisce Artur Ionita, centrocampista classe ‘90 che vanta un curriculum da serie A, con trascorsi a Verona, Cagliari e Benevento tra le altre. Trattasi del più classico dei giocatori "pronti" e di esperienza al quale il Modena chiederà un supporto importante per ottenere la salvezza. Per quanto riguarda la difesa, il Modena sceglie di non effettuare colpi "esperti" ma di puntare su Gabriele Ferrarini, terzino destro classe 2000 che arriva dal Monza ma è di proprietà della Fiorentina. Rientra, probabilmente, nei dialoghi che hanno portato in Toscana a titolo definitivo Spaggiare, il 2005 canarino che la Viola ha riscattato dopo i due anni di prestito. Ferrarini (lo scorso 31 presenze a Perugia) ha vestito pura la maglia della Nazionale, dall’Under 18 all’Under 21. Il tema più caldo delle ultime ore era quello delle cessioni e, alla fine, Davide Marsura ha salutato il Modena per passare a titolo definitivo all’Ascoli, proprio a pochi minuti dal gong nonostante i marchigiani ne avessero parlato per un paio di settimane almeno.

Cessione che permette al Modena di non tenere alcun giocatore fuori dalla lista "over", all’interno della quale resta Nicola Mosti, il quale non ha evidentemente accettato di tornare in C a Pordenone. In C, invece, ci torna Piacentini. Il difensore passa in prestito alla Triestina. I canarini chiudono anche un paio di colpi in prospettiva: dal Club Comunicaciones arriva in prestito con diritto di riscatto il portiere argentino classe 2004 Julian Kadijevic, mentre dal Real Calapina (serie D) arriva il 2005 Simone Teresi.

Alessandro Troncone