Pass per Roma alla Meridiana, dominano le bolognesi

Si è chiuso il 14mo Memorial Stefano Antichi, il torneo di prequalificazioni femminili agli Internazionali di Roma che il Club La Meridiana di Casinalbo ospita sui suoi campi dedicandolo al ricordo di uno dei suoi soci più illustri, scomparso nel 2009. La manifestazione garantisce alle atlete vincitrici il pass per il tabellone di qualificazione agli Internazionali d’Italia e ha visto le atlete bolognesi prendersi tutto. Zucchini e Bona hanno vinto il doppio, mentre il singolare ha premiato Stefania Rubini, tesserata per la Virtus Bologna, classifica 2.2, testa di serie numero 2, che in finale ha battuto Martina Spigarelli, tesserata per lo Junior Club Next Gen, che ha reso durissima la vita a Rubini, portando il match al terzo set. A premiare le atlete vincitrici Armando Pagliani, assessore ai lavori pubblici del Comune di Formigine, Mario Caliandro, delegato provinciale della FITP, Roberto Vitale, Vicepresidente del comitato regionale ER e Claudio Bisi della commissione sportiva del club di Casinalbo.