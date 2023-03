Passaggio di testimone nella famiglia Zanotti

Il 2023 vedrà il passaggio di testimone fra papà Mauro, funambolico driver di rally, e la figlia appena 19enne Maira, pronta a debuttare al Rally del Ciocco, storica gara d’apertura del Campionato Italiano Rally e Coppa rally di zona. Maira porterà in gara la Renault Clio RS3 di categoria Racing Start gestita in famiglia e condivisa con Ivan Garuti, driver geminiano messosi a disposizione per far crescere Maira. A Mauro Zanotti spetterà la gestione di gara, aiutato in assistenza da Maurizio e Simone Iacconi. "Spero di poter disputare una stagione importante – ha spiegato Maira – ringrazio Ivan Garuti, Luciano D’Arcio, presidente della Scuderia Eurosport, che punta molto su di me, e gli sponsor".

g.g.