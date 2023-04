Passano under 15 e il team femminile

Sono due su 4 le selezioni dell’Emilia Romagna (dove c’erano 12 modenesi convocati) a staccare il pass per la seconda fase dopo la fase eliminatoria del Torneo delle Regioni, la manifestazione giovanile nazionale che si sta disputando in questi giorni fino a giovedì 27 in Piemonte e Valle d’Aosta.

Niente da fare per l’Under 17 di mister Lega, sconfitta 1-0 nell’ultima gara da Bolzano (rete di Welleit al 29’) ed eliminata, mentre fa festa l’Under 15 di Turci che batte Bolzano per 2-0 nella gara decisiva e stacca il pass per il turno successivo da prima classificata, conseguendo un successo importantissimo.

Decisive le reti di Callegari al 27’ e di Cappelli al 35’ del secondo tempo, entrati nella ripresa al posto di Scagliarini e Cefalù e risultati decisivi. Lascia il torneo anche l’Under 19 di mister Fancelli, che dopo il 4-1 sull’Abruzzo e il ko 1-0 col Molise ha pareggiato 1-1 col Bolzano venendo beffata dalla differenza. Passano anche le ragazze di mister Gieri.