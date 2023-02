Passi avanti per il nuovo centro sportivo

di Roberto Grimaldi

Il sogno potrebbe diventare realtà. O almeno ci si prova in maniera molto concreta, visto che il percorso sembra avviato e negli ultimi giorni sono stati fatti passi avanti. Ormai non è un mistero che il patron del Modena Calcio, Carlo Rivetti, voglia allestire un centro sportivo di proprietà, una cittadella dei canarini con ristorante, foresteria e campi d’allenamento. La scelta sarebbe caduta sull’area dell’ex maneggio di Nonantola, in via Maestra di Bagazzano, sede anche del ristorante ’Green Village’, della famiglia Messori. Il luogo ideale dove costruire quasi ex novo la nuova "casa" del Modena calcio: spazi abbondanti, strutture ristorative già pronte, decentrato e riservato rispetto alla città ma non troppo lontano.

Il Modena ci crede e chiede di accelerare: l’intenzione, da parte della dirigenza canarina, è quella di cominciare il prima possibile. Entro la fine dell’anno sicuramente, il massimo sarebbe alla fine dell’estate, se non prima.

Le premesse ci sono, la volontà politica anche. Al momento, il problema è di tipo burocratico-amministrativo: in sostanza, i tecnici della Provincia sono in conttatto con il Comune di Nonantola per sistemare gli strumenti urbanistici in modo che la nascita del nuovo centro sportivo non abbia nessun tipo di ostacolo. Per procedere infatti, le destinazioni d’uso dei vari lotti in questione devono essere disegnate sulla vocazione della cittadella gialloblù. Qualcosa quindi dovrà essere cambiato e soprattutto occorre che il piano regolatore del Comune di Nonantola non sia in contrasto con lo strumento provinciale di pianificazione. Mentre agire sul Pug comunale è relativamente semplice (basta che la variazione sia approvata dal consiglio comunale) è un po’ più complicato quando si agisce a livello provinciale, visto che occorre il nulla osta di altri enti, come la Regione e Arpae per gli aspetti ambientali.

Tutto questo comunque, in un clima favorevole: non ci si aspettano levate di scudi a livello politico, all’orizzonte non si scorgono comitati o gruppi di persone contrarie al progetto. Insomma, trovata la quadra dal punto di vista tecnico-burocratico, non dovrebbero esserci problemi sul piano del via libera politico.

Ultimo punto: la viabilità. Al momento il terreno è raggiungibile da una strada abbastanza stretta, che sicuramente, nel caso in cui l’affare vada in porto, dovrà essere allargata per permettere il passaggio agevole non solo delle auto in entrambe la direzioni, ma anche dai pullman. Un aspetto che potrebbe vedere protagonista la società canarina, insieme a Comune e Provincia, nell’ambito di una convenzione ad hoc.