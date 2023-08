Pattinaggio, Modena c’è Mondiali, attesa per Sasso

Archiviata la lunghissima kermesse dei campionati italiani, che si sono svolti a luglio a Piancavallo, in Friuli-Venezia Giulia, e partendo proprio da questi risultati, il commissario tecnico del pattinaggio artistico Fabio Hollan ha diramato le convocazioni degli atleti italiani che prenderanno parte ai prossimi appuntamenti internazionali, che saranno due: dal 29 agosto al 5 settembre a Ponte di Legno (Brescia), si svolgeranno i campionati europei, mentre l’evento più atteso andrà "in onda" dal 17 al 30 settembre a Ibaguè, in Colombia.

Visti i buoni risultati conseguiti, il pattinaggio modenese, che vanta anche la conosciutissima allenatrice Beatrice Lotti come tecnico federale, è ben presente in entrambe le manifestazioni, anche se l’attesa maggiore c’è per la prova mondiale della modenese Roberta Sasso, dell’Invicta Skate Modena, campionessa mondiale Junior nel singolo Solo Dance e nella Coppia Danza, chiamata a riconfermarsi anche nella categoria Senior, dove ha esordito proprio quest’anno.

Per la Sasso, campionessa italiana in Coppia con Gherardo De Grassi Altieri, e seconda nel singolo, un nuovo esame di maturità, dopo quella scolastico, dove ha brillato come nello sport.

Non meno interessante si preannuncia la partecipazione modenese agli Europei, dove sono state convocate quattro ragazze: molta attesa per la Junior Francesca Michelini, Invicta Skate Modena, che dopo il brillante terzo posto agli Italiani, sia pur reduce da un lunghissimo infortunio, cerca di ritrovare le posizioni di vertice che le competono, ed esordio per la compagna di club Ludovica Ambrosino, che gareggia come lei nel singolo Solo Dance, ma nella categoria Cadetti.

Sempre tra i Cadetti, ma in Coppia Danza con il mantovano Davide Grossi, gareggerà Carlotta Bruzzi dell’ArciSpazio Piumazzo, reduci dal buon secondo posto in categoria, dove hanno mostrato una crescita costante: lo stesso secondo posto, in Coppia Danza Junior con Davide Benassi, ha portato agli Europei di categoria Mathilda Pietrobuoni dell’arrembante ArciSpazio Piumazzo.

r. c.