Pausa per le nazionali, neroverdi in partenza. In dieci convocati dalle rispettive squadre

Comincia oggi, con Luca Lipani che va in campo con l’under 19 azzurra, la lunga parentesi internazionale che vedrà coinvolti, con le loro nazionali di appartenenza, ben 10 giocatori neroverdi.

Il centrocampista scuola Genoa, arrivato questa estate in neroverde, è infatti impegnato nella sei giorni di qualificazione all’Europeo in quel di Boras, in Svezia: gli impegni per la nazionale italiana sono oggi contro il Liechtenstein (ore 13), sabato allo stesso orario contro la Svizzera, martedi 21 contro la Svezia. Lipani fa da apripista, perché altri neroverdi dopo di lui faranno le valigie: da domani infatti cominciano ad andare in campo tutti gli altri. Volpato, ad esempio, è stato precettato dall’under 21 che affronta il San Marino a Serravalle e martedì affronta invece, a Cork, la Repubblica d’Irlanda per due gare valevoli per l’Europeo di categoria. Giocano invece per Elite League gli azzurri under 19 che hanno ‘arruolato’ Filippo Missori: in campo domani a Doncaster, contro l’Inghilterra, e poi martedi prossimo, quando Italia-Portogallo si gioca al Ricci.

Sempre domani tocca anche ai ‘norvegesi’: Marcus Pedersen e Kristian Thorstvedt affronteranno prima le Far Oer e poi, domenica a Glasgow, la Scozia. Venerdi 17, invece, è il turno di Domenico Berardi, unico giocatore del Sassuolo convocato da Luciano Spalletti per i due appuntamenti decisivi che attendono la nazionale maggiore: sul menu azzurro c’è prima la Macedonia e poi, lunedi sera, il redde rationem decisivo, a Leverkusen, contro l’Ucraina. Finita qui? Nemmeno per idea: tra oggi e domenica occhio anche a Racic, convocato dalla Serbia che affronta il Belgio in amichevole e poi la Bulgaria per le qualificazioni ad Euro 2024 mentre, sempre per quanto riguarda la prossima rassegna continentale, cercano il pass anche Martin Erlic, che affronta con la sua Croazia la Lettonia a Riga sabato e l’Armenia a Zagabria martedi prossimo. Detto che l’Albania, nonostante le condizioni fisiche non al top che ne hanno consigliato l’utilizzo a singhiozzo, ha convocato Bajrami per le partite in programma contro Moldavia e Far Oer (si gioca tra Cisinau e Tirana, tra venerdi e lunedi) resta da dar conto della trasferta più lunga che vedrà protagonista Matias Vina: il laterale ex Roma vola infatti in Uruguay per affrontare l’Argentina a Buenos Aires venerdi e la Bolivia a Montevideo mercoledi.

Abbonatidays. Secondo appuntamento, giovedì 23 Novembre alle 14, con gli ‘Abbonati Days’ presso il Mapei Football Center. L’evento è a numero chiuso: per partecipare occorre registrarsi attraverso una mail a eventi@sassuolocalcio.it oppure chiamando lo 0536 882645.

Stefano Fogliani