"Peccato, abbiamo creato più di loro"

Attilio Tesser non può essere soddisfatto del pareggio con la Spal. "Nel primo tempo hanno giocato più loro perché il Modena era molto lungo, poco dinamico, rotto in due. Nella ripresa siamo entrati in campo con la giusta convinzione, la squadra è stata molto corta e reattiva, ha guadagnato metri, attaccato con equilibrio e convinzione chiudendo la Spal prima nella sua metà campo poi nella sua area. È stato un gran secondo tempo, durante il quale abbiamo creato quattro nitide opportunità da rete. Il gol non è arrivato anche per sfortuna, come dimostrano il palo colpito da Ionita. Poi il colpo di testa di Silvestri salvato sulla riga da Meccariello, la parata del portiere sul colpo di testa di Diaw e l’occasione di Giovannini. Meritavamo la vittoria, che non è arrivata anche per sfortuna, però abbiamo mosso la classifica e dimostrato nella ripresa di essere una squadra viva".

Sulle sostituzioni di Renzetti e Tremolada: "Avevamo bisogno di più gamba, Ponsi e Giovannini l’hanno data in misura maggiore di quelli che sono stati sostituiti". Il Modena non aveva iniziato male: "Nei primi quattro minuti abbiamo sprecato un paio di occasioni per errori nelle rifiniture e per egoismo". Tesser si incupisce un po’ quando gli viene chiesto di Gioivannini. "Dire che Giovannini non ha trovato spazio è una bestemmia. Ha giocato più di 20 partite, non poche per un esordiente in B". Non si sofferma più di tanto sul presunto calcio di rigore: "Il Var ha detto di no e sarà stato così". Sui tre pareggi nelle ultime quattro giornate: "Prima c’era chi si lamentava perché non pareggiavamo mai, è arrivato un pareggio ma volevamo vincere, non è cambiata la mentalità, siamo solo diventati un po’ più compatti. Era una partita da vincere, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Comunque abbiamo guadagnato qualcosa su squadre che ci stanno dietro ma anche su alcune che ci sono davanti".

Infine gli viene chiesto cosa pensa della promozione della Reggiana: "Non ci abbiamo mai pensato, né l’anno scorso né quest’anno, le cose degli altri non ci interessano. La passata stagione sono stati dei degni rivali, hanno rosicato tanto sul gol di Gagno, sbagliando perché noi siamo stati più forti. Quest’anno sono stati bravi e gli facciamo i complimenti". Massimo Oddo, allenatore della Spal si dimostra soddisfatto del pareggio: "Non è semplice giocare nelle nostre condizioni, per il Modena vincere o perdere non cambiava molto perché è praticamente salvo. Nel primo tempo abbiamo giocato meglio ma ci è mancata la cattiveria sotto rete, nella ripresa il Modena ha sempre avuto il pallino del gioco in mano, ci ha messo sotto ma oltre al palo di Ionita non ricordo altre grandi occasioni".

Rossano Donnini