"Peccato aver subito nel momento migliore"

"Un po’ di rammarico c’è, ma ai ragazzi ho fatto i complimenti. E il rimpianto è aver preso gol nel nostro momento migliore, ma il Torino si è confermato avversario di livello. Peccato: come ho detto c’è rammarico ma anche la soddisfazione di aver fatto la prestazione". Più realista del re, Dionisi si tiene il punto, rivendica una classifica alla quale, dice, "un mese fa non avremmo mai creduto di poter avere" e guarda avanti. Quanto avanti? "Troppo presto: guardiamo partita dopo partita e proviamo a fare tutti i punti che possiamo, sorpassando chi abbiamo davantio. Oggi, pur non vincendo, ce l’abbiamo messa tutta e abbiamo dimostrato di voler continuare a far bene". E quanto avanti andrà Dionisi con il Sassuolo? "Presto per parlare di fine stagione, abbiamo – chiude Dionisi - parecchio da fare, ancora, da qui a fine campionato"