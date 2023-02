"Peccato non aver portato a casa i 3 punti"

Dispiaciuto per la mancata vittoria, soddisfatto della prestazione della sua squadra. Così si presenta Attilio Tesser: "È un peccato non avere portato a casa la vittoria ma i ragazzi sono stati straordinari, sono andati sotto dopo cinque minuti ma poi hanno dimostrato di esserci e questo è importante. La squadra ha dato un grande segnale esprimendosi sui livelli già toccati nella partita contro il Cagliari. Senza l’espulsione di Oukhadda avremmo vinto? Non si può dire, eravamo in vantaggio contro una squadra forte che fino a quel momento di occasioni importanti non ne aveva create molte, forse eravamo stati più pericolosi noi", spiega il tecnico gialloblù. Che continua: "Nelle precedenti partite il Genoa quando era passato in vantaggio non era mai stato rimontato, noi ci siamo riusciti. Sul gol del pareggio c’è stato un errore di Ponsi? No, non è lui che ha sbagliato. Fino a quando siamo stati 11 contro 11 abbiamo concesso poco. Loro hanno spinto forte, per un po’ siamo stati bravi a contenerli, poi è subentrata un po’ di stanchezza. Sul gol del loro pareggio la difesa era schierata bene ma c’è stato un errore che abbiamo pagato. Fino a quel punto Gagno non aveva dovuto fare interventi impegnativi. I ragazzi però non devono essere delusi perché hanno disputato una grande partita in una cornice bellissima".

La salvezza è ancora l’unico obiettivo? "Sì, più che mai, dobbiamo lottare partita per partita, cancellare la negatività che può avere portato questa mancata vittoria e pensare alla partita di Reggio Calabria".

Primo gol al Braglia per Luca Strizzolo: "Sono molto contento per il gol, meno per il pareggio. È un punto buono, che però lascia un po’ di amaro in bocca perché abbiamo disputato una partita di grinta e spessore, da squadra vera. Noi cerchiamo sempre di portare a casa i tre punti e ci siamo andati vicini, merito anche del Genoa che è una grande squadra. Il gol mi ha fatto passare tutti i dolori che avevo sentito in settimana. Segnare sotto la curva dei propri tifosi è il sogno di tutti gli attaccanti, un’emozione unica". Il capitano Antonio Pergeffi spiega come è nata la prima rete del Genoa: "Su un calcio d’angolo battuto veramente bene Gagno è stato ostacolato in maniera regolare, non ha potuto uscire come voleva e Dragusin ha messo in rete. Abbiamo fatto una grandissima partita, siamo andati molto vicini alla vittoria e spiace non averla ottenuta ma ci portiamo a casa un punto e una grande prestazione. Il pubblico è stato fantastico, ci ha incitati fin da quando siamo entrati in campo per il riscaldamento". Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, riconosce che il pareggio è giusto: "Una volta in vantaggio potevamo anche chiudere la partita. Poi abbiamo perso un po’ le distanze e il Modena ne ha approfittato. In superiorità numerica siamo riusciti riusciti a pareggiare una gara complicata, merito anche del Modena, una squadra in salute, con giocatori importanti per la categoria. Bisogna riconoscere che ha fatto una grande gara".

Rossano Donnini