Pedrini un anno dopo "Se torno pago il biglietto"

Ospite d’onore a ‘Barba e Capelli’ su Trc, ieri sera Catia Pedrini è stata il solito vulcano di commenti e spunti. Da esattamente un anno ‘lady volley’ non parlava in pubblico, da quando ha ceduto la società a Giulia Gabana in una convulsa primavera, "lasciandola senza nemmeno l’euro simbolico di valutazione – racconta – con dei conti da ripianare, certo, ma senza chiedere una lira, ultimo regalo fatto alla città"). Ecco allora le sue riflessioni un anno dopo.

LA NUOVA SOCIETÀ. "Non sento da tempo né Giulia Gabana né Andrea Sartoretti, ma posso dire di essere sicura di aver lasciato Modena Volley in buone mani. Il giudizio su questa stagione? Beh, la conquista della Coppa Cev è stata un grandissimo risultato".

ANDREA SARTORETTI. Parole dure della ex presidente arrivano all’indirizzo di quello che è stato per anni il suo braccio destro. "Credo che dovrebbe avere una mia gigantografia in casa – racconta la Pedrini – visto tutto quello che ho fatto per lui. Su alcune scelte però ci sono sue mancanze o carenze: soprattutto io davo indicazioni ma negli ultimi tempi non sono mai stata ascoltata. Con Romanò avevamo un contratto pronto a 80mila euro, si è preferito prendere Lagumdzija per un anno. Lavia, Porro e Rinaldi sono scappati nel 2021, il direttore sportivo allora poteva intervenire? Ho preso l’avvocato Piani per vigilare sui contratti. Lorenzetti è andato via l’anno dello scudetto? Mi ha detto che non riusciva più a lavorare con Sarto".

L’ASSENZA AL PALASPORT. "Non ho mai amato la ribalta. Per questo ho creduto fosse giusto se le prendesse la nuova proprietà, non volevo in alcun modo rischiare di oscurare loro o il loro lavoro. Ho guardato tutte le partite da casa. In più per me è stata una specie di elaborazione del lutto, dicono ci vogliano dodici mesi. Ci sarò il prossimo anno? Vedremo. Se tornerò al PalaPanini lo farò come Pietro Peia o Tonino Panini, pagando regolarmente il mio biglietto o il mio abbonamento". NGAPETH IN SILENZIO. Sulla questione che Ngapeth se ne sia andato senza un’ultima conferenza di saluto alla città che lo ha adottato, questa la versione di Catia Pedrini: "Earvin se ne è andato senza dire nulla? Credo che sarebbe esploso, meglio così".

GIANI E PETRELLA. "Sicuramente in certi momenti Giani lo avrei voluto ‘strozzare’, ma trovo incomprensibile il modo in cui è stato mandato via e credo non sapremo mai tutte le motivazioni. Petrella è un’ottima scelta, non c’è che dire: il suo nome lo aveva già fatto due anni fa Luca Rigolon".

SESTETTO IDEALE. Infine Catia Pedrini svela quello che per lei sarebbe il sestetto ideale dei suoi quasi dieci anni di presidenza: "Quello del triplete, senza dubbio, con anche la panchina, Nikic e Bossi erano speciali".

Alessandro Trebbi