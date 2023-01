Pegolo e Alvarez al posto di Consigli e Pinamonti, Traore in mediana ’spinge’ Obiang

SASSUOLO

Tra campo e mercato. La settimana che accompagna il Sassuolo al lunch match di domenica contro la Lazio – giusto per farsi un’idea di quel che si aspettano i tifosi capitolini, ricorderemo che il settore loro riservato è andato sold out in poche ore – viaggia su due binari, a guardia dei quali ci sono Dionisi, che cerca la quadra di formazione possibile dettatagli anche dalle assenze, e gli uomini mercato neroverdi, che si guardano attorno per capire che tipo di opportunità riserva loro la ‘finestra’ invernale. Pegolo e Alvarez (foto) per sostituire Consigli e Pinamonti, ma anche Defrel ‘annusa’ possibile ingresso nell’undici iniziale al centro di un tridente che schiererà comunque, sulle ali, Berardi e Laurientè. I dubbi, però, non sono in attacco ma tra centrocampo e difesa. In mediana la presenza di Traore mezzala sottende necessità di copertura che nella starting list spingono più Obiang che Henrique, mentre in difesa è atteso il rientro dal 1’ di Erlic, cui farà spazio, nel caso, Tressoldi. A destra Toljan, a sinistra battagliano per un posto Rogerio (favorito) e Kyriakpulos. Assenze previste, oltre che in Consigli e Pinamonti, anche in Lopez- si cerca il recupero last minute – e Muldur.

Harroui alla Samp sarebbe questione di dettagli, ma sulla partenza dell’olandese nessun dubbio dal momento che se non va a Genova ha richieste anche da Salerno e Verona. E pochi dubbi anche sul prestito di Antiste, che andrà in prestito a cercare continuità. In entrata il Sassuolo sonda Sohm del Parma per il centrocampo e Nsame dello Young Boys per l’attacco, e non perde di vista né Bove della Roma e nemmeno Vignato del Bologna, ma gli incastri andranno a posto, se ci andranno, solo a ‘tiro’ della sirena. In prossimità della quale sono prevedibili assalti più decisi anche a Kyriakpuolos (piace a Torino e Bologna), Ayhan (Schalke 04) ed Henrique, per il quale non si esclude (Palmeiras e Vasco de Gama) un ritorno in Brasile.

Stefano Fogliani