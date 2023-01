Pegolo e Alvarez sostituiranno Consigli e Pinamonti

Non ci sono Consigli e Pinamonti, ma potrebbe tornare Maxime Lopez, che sarà quantomeno in panchina. Questo, almeno, fa capire Dionisi quando fa il punto sugli assenti, spiegando come il centrocampista francese "si è allenato in gruppo per tutta la settimana ed è regolarmente a disposizione". Detto che Lopez si è fatto male in occasione dell’amichevole disputata con l’Olympique Marsiglia (11 dicembre) e varrebbe la pena non forzarne il recupero, l’idea di Dionisi sembra essere quella di portarlo in panchina e valutarne l’impiego a gara in corso. In mediana, per Lopez, ci sarà con tutta probabilità Obiang, mentre Consigli e Pinamonti verranno surrogati da Pegolo e Alvarez. Altro cambio rispetto all’undici di Firenze al centro della difesa, dove accanto a Ferrari rientra Erlic, mentre sembrano certe le conferme sia di Traore a centrocampo che dei due esterni difensivi – Toljan a destra, Rogerio a sinistra – già nell’undici visto all’opera al Franchi.