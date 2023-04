Pelloni terzo a Calenzano

Il terzo gradino del podio dell’esordiente Marcello Pelloni a Calenzano (Fi) e la seconda vittoria stagionale del giovanissimi Flavio Mattia Richeldi a Villafranca (Vr) brillano tra i risultati del ciclismo modenese del weekend pasquale. Il portacolori della Ciclistica Maranello campione regionale è stato protagonista della classicissima 75^ Coppa Comune di Calenzano, ed ha conquistato un bel bronzo, unico emiliano della folta schiera al via della corsa toscana nella top five. Ordine d’arrivo:: 1° Marco Canziani (Butese) - 2° Innocent Pavi (Empolese) - 3° Marcello Pelloni (Cicl.Maranello). Trasferta vittoriosa per il giovanissimo Flavio Mattia Richeldi (Cicl,Maranello) che si è aggiudicato in perfetta solitudine l’appuntamento di Villafranca (Vr) bissando il successo ottenuto nello scorso weekend a Casalecchio di Reno. A San Bellino di Rovigo hanno gareggiato gli juniores modenesi con successo del veneto Matteo De Monte,con il carpigiano Franco Cazzarò che ha concluso all’8° posto, mentre i roster del Team Paletti sono giunto fuori dalla top ten. Questa sera alle 21 a Scandiano Gianni Bugno e Claudio Chiappucci saranno intervistati da Davide Cassani. Oltre a parlare del ciclismo degli anni ‘90 verrà presentata l’unica tappa del Giro d’Italia che transiterà nel modenese da Frassinoro e Piandelagotti.

Andrea Giusti