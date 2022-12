Per Aleotti un inizio anno con grandi obiettivi: dopo l’Australia si passa al Tour of Oman

Giovanni Aleotti è rientrato a Finale Emilia dall’ultimo stage a Palma di Maiorca per trascorrere le feste in famiglia. Archiviato il 2022 nel quale ha avuto un avvio tormentato tra Covid ed acciacchi vari, è stato uno dei protagonisti della Bora Hansgroe contribuendo alla conquista della maglia rosa dell’australiano Jai Hindley bissando poi il successo del Sibiu Tour con due vittorie di tappe e la conquista della maglia gialla, un colore che gli si addice in quanto l’aveva già indossata al Tour de l’Avenir. Il promettente modenese è pronto a fare le valigie per l’Australia dove debutterà il 15 gennaio per poi proseguire con il Tour of Oman "Spero di farmi un bel regalo con la conquista di una tappa in queste corse World Tour per concretizzare il lavoro di preparazione – spiega –, certo spero di avere qualche libertà per poter puntare ad un successo di tappa del Giro d’Italia. Ovviamente Aleotti punta il Tour de France 24, al via da Firenze.

Andrea Giusti