Per Berardi e compagni venti turni consecutivi con almeno un gol incassato a partita

Venti gare di fila con almeno un gol sul groppone. La gara contro la Salernitana ha regalato al Sassuolo un poco invidiabile record, che non ha eguali nelle ultime dieci stagioni di serie A, ovvero quello della striscia di battibilità più lunga di tutte. Peggio del Sassuolo solo il Livorno che prese gol per 27 gare di fila, ma i neroverdi rincorrono, e l’ultimo clean sheet risale all’aprile della stagione scorsa, quando la squadra di Dionisi superò la Juventus tenendo la porta inviolata. Dopo non è più successo: giocassero Consigli o Cragno, difendessero a destra Toljan e a sinistra Vina, o sugli esterni ci fosse, da una parte o dall’altra Pedersen, il Sassuolo ha sempre subito. E ha subito quando al centro ha giocato Viti come quando i centrali sono stati Tressoldi, Ferrari o Erlic. Cambiano gli addendi, insomma, non cambia il prodotto, e quella fase difensiva così deficitaria (solo Cagliari e Salernitana peggio), combinata ad un attacco non granchè (16 le reti realizzate dai neroverdi, 11 delle quali ‘concentrate’ nelle 4 gare di settembre) è forse il principale problema da risolvere, per Dionisi e i suoi, da qui al prossimo 26 novembre.

