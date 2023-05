Per Carpi e Formigine sono scontri salvezza

Con la Sea Sub ormai in vacanza, per la conclusione del campionato di serie B con dolorosa rinuncia, l’attenzione dei tifosi modenesi di pallanuoto si concentra sulle due squadre di serie C, che vanno a caccia di una salvezza che si complica giornata dopo giornata. In realtà in casa Sea Sub si sta ancora parlando di futuro, perché ci sarebbe una parte della dirigenza intenzionata a provare a fare la serie C per risalire. Chi invece in serie C c’è già, cioè Onda Blu Formigine e Coopernuoto Carpi, devono cercare nelle ultime quattro giornate di raggranellare i punti per salvarsi: in attesa del derby probabilmente decisivo di sabato prossimo, oggi sarà difficile fare punti, con i formiginesi che a Reggio Emilia ricevono la Coop Parma e la Coopernuoto che alla Campedelli alle 20 riceve il Verona secondo.

m.c.