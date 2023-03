"Per convincere Berardi gli pagammo il bus"

"Vent’anni fa non avrei mai potuto pensare di arrivare in serie A, figuriamoci di restarci per dieci stagioni, anche se ormai possiamo dire undici, visto che siamo a buon punto". Per capire da quanto lontano venga la storia neroverde di Carlo Rossi, Presidente del Sassuolo, basterà rifarsi a quanto racconta di un allora giovanissimo Domenico Berardi. "Il problema era che non pagavamo nessun giocatore del settore giovanile, allora, e per convincerlo a venire da Modena, dove abitava, a Sassuolo ad allenarsi, io e Gianni Soli decidemmo di ‘regalargli’ l’abbonamento dell’autobus", ha raccontato Rossi, ospite di Sport Qui, l’approfondimento settimanale di Tv Qui, nei cui studi il presidente neroverde ha ripercorso la sua storia ‘sassolese’, facendo il punto anche sul momento della squadra di Dionisi. "Non so cosa possa essere scattato nel gruppo a fine andata, quando le cose non andavano come speravamo: credo tuttavia Dionisi sia stato bravo a trovare il bandolo della matassa, avvantaggiandosi anche del rientro di alcuni giocatori importanti e di un mercato di gennaio che ha rafforzato l’organico. Da qui, credo, la squadra abbia cominciato a risalire, trovando prestazioni e risultati". Ammette, Rossi, che poco più di un mese fa "si era fatta brutta", con quell’andata chiusa al 17mo posto con 17 punti in 19 gare, ma adesso che il Sassuolo si è ripreso e i punti, complici i 19 fatti nelle prime 8 gare del ritorno, sono 36 arriva addirittura a sbilanciarsi. Dando per quasi acquisita una salvezza virtualmente raggiunta. "Mi sento di dire che da qui alla fine faremo bene, e tanto dovrebbe bastare", dice, aggiungendo tuttavia come a suo avviso se è comunque il caso di alzare l’asticella ("se continuiamo a questi ritmi giusto non porsi limiti") parlare di Europa è, allo stato delle cose, comunque una forzatura.

"Ci sono troppe squadre in lizza, alcune non meno attrezzate di noi e altre forse più forti. E a mio avviso in Europa ci va la Fiorentina, mentre la Juve va tenuta d’occhio: noi, è vero, siamo lanciati e stiamo facendo bene, ma in lizza ci sono troppe squadre, molte delle quali non sarà facile mettersi dietro", dice il presidente neroverde, che tuttavia si gode il suo decimo Sassuolo nella massima serie, "che gioca bene e sono felice si sia ritrovato dopo una prima metà di stagione non semplice".

Stefano Fogliani