Per Dalmazzini e Albertini arriva solamente il nono posto

I pavullesi Andrea Dalmazzini ed Andrea Albertini sono stati fra i protagonisti del Rally Valle del Tevere, gara di Campionato Italiano Rally Terra e prova della serie Raceday dedicata alle competizioni su sterrato. Il duo della Modena Racing Team, a bordo di una Hyundai I20 della formiginese GB Motors, ha concluso nono assoluto ed al sesto posto della classifica del trofeo Raceday. Un risultato che non ha soddisfatto l’equipaggio modenese, che ha pagato una scelta non del tutto corretta di messa a punto della vettura. "Abbiamo tribolato molto – ha spiegato Dalmazzini - ce l’abbiamo messa tutta su ogni prova e onestamente mi aspettavo di stare a ridosso dei primi cinque. Dobbiamo riuscire a trovare le regolazioni che ci permettano di partire anche un po’ più cattivi fin dall’inizio, anche se non è facile con la Hyundai I20 poiché siamo gli unici ad usarla in Italia su terra. Con questo sesto posto siamo ancora in lotta per il campionato Raceday". Sempre alla manifestazione aretina, ma nella competizione riservata alle vetture storiche, buon debutto sui fondi sterrati del geminiano Alessandro Bolzani. Il modenese, affiancato da Alessio Spezzani, ha condotto una gara di apprendistato per fare esperienza, portando la propria Peugeot 309 gti 16v alla vittoria di classe.

Giampaolo Grimaldi