Per Federici si prospetta un mese di assenza

È l’infermeria a tenere in apprensione Modena in queste ore. E se Stankovic sicuramente ci sarà per la prossima partita, dopo il virus che l’ha colpito nel fine settimana, più lunghi sono i tempi di recupero di Filippo Federici: il libero effettuerà gli ultimi accertamenti oggi, ma sembra che fortunatamente quella al ginocchio sia una distorsione ‘semplice’. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi attorno al mese. Sapozhkov si è invece fermato a match in corso al PalaBarton. Per lui un risentimento alla schiena che sarà analizzato oggi: la speranza è che sia una semplice contrattura che lo ha fermato, ma non è detto che sia già appieno recuperato per il match di mercoledì contro la Pallavolo Padova, nel quale probabilmente sarà ancora richiesto a Juantorena e Rinaldi di fare gli straordinari assieme a capitan Bruno.